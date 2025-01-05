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СК после ДТП с туристическим автобусом в Карелии возбудил уголовное дело

СК после ДТП с туристическим автобусом в Карелии возбудил уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после опрокидывания в Питкярантском районе туристического автобуса, в результате чего пострадали 14 человек, сообщили в СУ СК РФ по Карелии.

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