СК после ДТП с туристическим автобусом в Карелии возбудил уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после опрокидывания в Питкярантском районе туристического автобуса, в результате чего пострадали 14 человек, сообщили в СУ СК РФ по Карелии.
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