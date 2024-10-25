В некоторых домах Советского района Казани отключат воду на сутки

В Казани жители ряда домов в Советском районе останутся без воды на сутки. Отключение связано с подключением нового участка водопровода к централизованным сетям в рамках строительства станции «Улица Юлиуса Фучика».
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