"Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
Целенаправленная охота: за один вечер — погибли трое сотрудников федеральных СМИ, ранены двое
Комментарии
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ninikooo Митусова
Вот о ком нужно снимать кино, а не маразматичке Родниной.
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12 час.
Геннадий Хрипунов
Такт и дальше наше руководство и генералы будут воевать, я бы за одного нашего корреспондента 10 их выродков корреспондентов уничтожил и пусть бы меня попробовали арестовать эти холую, я бы ещё из их элиты уничтожил не менее 20 их журналистиков-выродков . Если мы будем им всё прощать, то ни чего хорошего мы не добьёмся, за смерть нашего журналиста не менее 5-10 бандеровско-гей европейских мы обязаны и должны уничтожить.
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Будь прокляты ублюдки хохложопые...
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8 час.
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