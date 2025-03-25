Целенаправленная охота: за один вечер — погибли трое сотрудников федеральных СМИ, ранены двое

Геннадий Хрипунов

Такт и дальше наше руководство и генералы будут воевать, я бы за одного нашего корреспондента 10 их выродков корреспондентов уничтожил и пусть бы меня попробовали арестовать эти холую, я бы ещё из их элиты уничтожил не менее 20 их журналистиков-выродков . Если мы будем им всё прощать, то ни чего хорошего мы не добьёмся, за смерть нашего журналиста не менее 5-10 бандеровско-гей европейских мы обязаны и должны уничтожить.