Эксперты помогут выбрать профессию жителям Лосиноостровского

Жителей Лосиноостровского приглашают на фестиваль «День профориентации».В субботу, 16 марта в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ эксперты помогут выбрать профессию и расскажут, как открыть свое дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)