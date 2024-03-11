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НАША ЛОСИНКА

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Эксперты помогут выбрать профессию жителям Лосиноостровского

Жителей Лосиноостровского приглашают на фестиваль «День профориентации».В субботу, 16 марта в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ эксперты помогут выбрать профессию и расскажут, как открыть свое дело.

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