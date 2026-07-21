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Лисандро о поражении в финале ЧМ: «Результат не определяет путь. Мы преодолевали трудности и добивались невозможного. Помните: «Падение великих – это радость для посредственностей»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о поражении в финале чемпионата мира-2026.  Команда Лионеля Скалони уступила сборной Испании со счетом 0:1 в решающем матче турнира.

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