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Царьград

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Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены авто и ЛЭП

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены авто и ЛЭП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области. В результате повреждены легковые автомобили, линии электропередач и сельхозпредприятие.

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