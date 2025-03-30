Денис Батурин: Фильм для депутата Калашникова

Фильм для депутата КалашниковаДепутат Госдумы Леонид Калашников на «Воскресном вечере у Соловьева» рассказывал о том, что посмотрел фильм, снятый украинскими пропагандистами про тюрьму, где содержат коллаборантов, в частности, из Херсонской области.