Фильм для депутата КалашниковаДепутат Госдумы Леонид Калашников на «Воскресном вечере у Соловьева» рассказывал о том, что посмотрел фильм, снятый украинскими пропагандистами про тюрьму, где содержат коллаборантов, в частности, из Херсонской области.
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