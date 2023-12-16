"Мы не дезертиры": Украинские пограничники сдались в плен, разоблачив командиров

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области и Незалежной.Ранее курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что сразу шестеро украинских пограничников сдались в плен русским войскам.
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