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Использование VPN и нейросетей станет отягчающим обстоятельствам

Использование VPN и нейросетей станет отягчающим обстоятельствам

Использование VPN и нейросетей станет отягчающим обстоятельствамБастрыкин сообщил, что с подачи СК РФ готовится закон, который приведет к тому, что при совершении любых преступлений использование VPN и нейросетей будет учитываться как отягчающее обстоятельство, то есть увеличивать сроки и штрафы.

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