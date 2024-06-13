Учебное место: Прибалтика превращается в большой полигон НАТО

Страны Прибалтики строят новые полигоны на своей территории и расширяют старые. Латвия, Литва и Эстония вынашивают планы увеличения как собственных армий, так и контингентов НАТО, находящихся в этих государствах.
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