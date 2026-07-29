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Поварёнок с лучшими рецептами

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Малосольные огурцы-как в ресторане

Малосольные огурцы-как в ресторане

Делюсь рецептом малосольный огурцов от шеф - повара Московского ресторана. Весьма не обычный, не привычный вариант засолки - получается пикантно и ароматно!!! Для приготовления я использовала разделочную доску ТМ Kukmara .

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