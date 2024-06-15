Прибыла на парад: Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после известия о раке

Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике. Об этом сообщил Daily Mail. Семья в полном составе традиционно выбралась на ежегодный королевский кавалерийский парад Trooping the Colour.
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