Ганчев сообщил о стягивании ВСУ сил к Двуречной

Жителям населенного пункта рано в него возвращаться.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialВооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы к освобожденному российскими военными поселку Двуречная в Харьковской области и ежедневно обстреливают населенный пункт.