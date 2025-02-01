Ганчев сообщил о стягивании ВСУ сил к Двуречной

Жителям населенного пункта рано в него возвращаться.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialВооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы к освобожденному российскими военными поселку Двуречная в Харьковской области и ежедневно обстреливают населенный пункт.
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