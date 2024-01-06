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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самоделкина про уход от Соколовской: «Я не была готова к тому, что все так обернется. Я и сейчас до конца не понимаю причину»

Софья Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России прошлого сезона. В сентябре стало известно, что она покинула группу Светланы Соколовской и начала тренировки у Евгения Плющенко.

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