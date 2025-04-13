Ровно 15 лет назад Ubisoft решила поэкспериментировать с серией Splinter Cell, выпусти...

Ровно 15 лет назад Ubisoft решила поэкспериментировать с серией Splinter Cell, выпустив ConvictionЭто все еще одна из самых неоднозначных игр серии для фанатов, которая немного изменила привычную формулу шпионского стелса из старых игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)