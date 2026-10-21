Коллаж Царьграда Срезу после переговоров по Украине в Норвегии президент США Дональд Трамп в овальном кабинете разразился целым рядом громких высказываний в адрес Владимира Зеленского.
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