Научили готовить рис пилаф - это не постный плов без мяса, а еще лучше. Дома сказали, что так и будем теперь рис готовить

Рассыпчатый, ароматный, сочный, насыщенный маслом - золотой, светится, с "дымком", словно из казана, зернышко к зернышку - а меня научили готовить пилаф (пилав).
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