В борьбе с 9 мая Кая Каллас уже проиграла на 60%

@ Anna Ross/dpa/Reuters Tекст: Дмитрий Бавырин Несмотря на требования и угрозы главного евродипломата Каи Каллас, премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет участвовать в празднованиях 80-летия Победы в Москве.
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