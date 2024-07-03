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Внимание, водитель! Самые опасные участки дороги Краснодарского края

Внимание, водитель! Самые опасные участки дороги Краснодарского края

Эти участки, где чаще всего происходят ДТП, включают в себя отрезки трасс: • Краснодар – Ейск, • Тимашевск – Приморско-Ахтарск, • Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края, • Армавир – станица Отрадная и др.

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