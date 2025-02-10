Где русские хайвеи?

Плотность автодорожной сети в основной зоне расселения в европейской части России вполне приемлема. А вот современных скоростных дорог между крупными центрами экономической активности и крупными городами Сибири явно не хватает Трасса Кемерово-Новокузнецк – единственная скоростная дорога высшей технической категории за Уралом.
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