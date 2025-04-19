В Магнитогорске нелегальные мигранты пытались укрыться на строительстве таунхаусов

Во время проверки они не могли сказать, когда приехали в Россию.Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели добровольцы "Русской общины" в Магнитогорске вместе с представителями МВД и ФСБ.
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