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Николай Иванов о фоле Шелии на Соболеве: «Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия не было. Безбородов заслуживает хорошей оценки за матч»

Менеджер судей Мир РПЛ высказался о контакте Гиорги Шелии с Александром Соболевым. Николай Иванов поделился мнением после матча 1-го тура «Ахмат» – «Спартак» (1:1).

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