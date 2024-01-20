ВСУ выпустили по Горловке 13 снарядов

В Горловке был зафиксирован обстрел со стороны украинских вооруженных сил, которые выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК).