ВСУ выпустили по Горловке 13 снарядов

В Горловке был зафиксирован обстрел со стороны украинских вооруженных сил, которые выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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