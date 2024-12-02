В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу

Это их делодгде хотят там и курят!

Валентин Воробьев

Правильно. Человек затянулся и идет, держа сигаретку между двумя пальцами... Смард от сигаретки тянется до 20-30 метров, прямо в нос за ним следующего. Если человек за ним идет астматик или аллергик, куда ему деваться_то?