В России предложили запретить курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов.
В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу
Комментарии
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Eduard
Это их делодгде хотят там и курят!
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17 час.
Валентин Воробьев
Правильно. Человек затянулся и идет, держа сигаретку между двумя пальцами... Смард от сигаретки тянется до 20-30 метров, прямо в нос за ним следующего. Если человек за ним идет астматик или аллергик, куда ему деваться_то?
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15 час.
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