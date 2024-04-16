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Капризов набрал 1+1 с «Кингс» и стал 1-й звездой матча. У него 45+50 в 74 играх

Капризов набрал 1+1 с «Кингс» и стал 1-й звездой матча. У него 45+50 в 74 играх

Форвард «Миннесоты» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:1).

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