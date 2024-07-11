Уполномоченный в Нижегородской области Павел Солодкий представил отчет о работе за прошлый год главе региона

Состоялась рабочая встреча Павла Солодкого с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в ходе которой нижегородский бизнес-омбудсмен представил главе региона отчет о проделанной работе за прошлый год, а также подробную статистику по деятельности аппарата уполномоченного за первое полугодие 2024 года.