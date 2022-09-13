Блинкен назвал маловероятным достижение сделки по СВПД в ближайшее время

Американские власти считают, что недавний ответ Тегерана по поводу предложения Евросоюза по восстановлению иранской ядерной сделки (СВПД) отодвигает назад переговоры на данную тему, что делает маловероятной выработку соглашения в ближайшее время.
Американские власти считают, что недавний ответ Тегерана по поводу предложения Евросоюза по восстановлению иранской ядерной сделки (СВПД) отодвигает назад переговоры на данную тему, что делает маловероятной выработку соглашения в ближайшее время.
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