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Блинкен назвал маловероятным достижение сделки по СВПД в ближайшее время

Блинкен назвал маловероятным достижение сделки по СВПД в ближайшее время

Американские власти считают, что недавний ответ Тегерана по поводу предложения Евросоюза по восстановлению иранской ядерной сделки (СВПД) отодвигает назад переговоры на данную тему, что делает маловероятной выработку соглашения в ближайшее время.

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