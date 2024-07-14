Какой сегодня день: 15 июля

Сегодня, 15 июля, отмечаетсяВсемирный день навыков молодёжи. Также эта дата призвана напомнить о роли молодёжи в продвижении устойчивого развития и необходимости инвестиций в здравоохранение, профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии