Какой сегодня день: 15 июля

Сегодня, 15 июля, отмечаетсяВсемирный день навыков молодёжи. Также эта дата призвана напомнить о роли молодёжи в продвижении устойчивого развития и необходимости инвестиций в здравоохранение, профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей.