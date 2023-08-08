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ФИБА разрешила Эрику Гордону представлять Багамы, несмотря на игру за США в 2010 году

Защитник «Финикса» Эрик Гордон получил от ФИБА право представлять сборную Багамских островов, несмотря на игру за команду США на чемпионате мира в 2010 году.

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