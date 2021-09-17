Кто и как растит педофилов и извращенцев

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяКто и как растит педофилов и извращенцевМальчики, которых мамы водят в общественные бани с собой в женское отделение, — это дело обычное и никого таким не удивить.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДа отцы бы хотя бы мальчиков с собой водили, а то уже понятно, почему мальчики такие грязнули и неряхи. Их никто с собой в баню не берет))))Wlad WladМерзкий фемизданутый социум может создавать только ГЕНДЕРНУЮ МЕРЗОСТЬ. Патриархальный социум УНИЧТОЖАЛ извращенцев, а фемизданутый их УЗАКОНИВАЕТ.Элина МорозоваКомментировать
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