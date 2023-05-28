Баснословная сумма: во сколько Западу обойдется передача Украине F-16

Россия начала перемещение нестратегического ядерного оружия на территорию Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко сразу после того как в Минске министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы.
Россия начала перемещение нестратегического ядерного оружия на территорию Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко сразу после того как в Минске министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы.
Свежие комментарии