Пятница может внести свои коррективы в «бычий» настрой рынка

Накануне рынок завершил торги разнонаправленно, но индекс МосБиржи вырос четвертый день подряд на 0,49% - до 3229,89 пункта, РТС же незначительно снизился на 0,09% - до 1124,67 пункта, под влиянием подорожавшего рубля.