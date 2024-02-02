Пятница может внести свои коррективы в «бычий» настрой рынка

Накануне рынок завершил торги разнонаправленно, но индекс МосБиржи вырос четвертый день подряд на 0,49% - до 3229,89 пункта, РТС же незначительно снизился на 0,09% - до 1124,67 пункта, под влиянием подорожавшего рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии