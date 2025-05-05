«Аудитория отвернётся»: почему активистка ФБК Мария Певчих умолчала про дорогую квартиру в Лондоне

Как выяснил RT, купленное в Лондоне якобы на собственные деньги «скромное жильё в ипотеку на 35 лет», о котором заявляла активистка Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих**, оказалось дорогой квартирой в престижном районе стоимостью £433 тыс.