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  • Олег Филимонов
    Да ракеты они разработали разные и лазерное оружие вы что люди верите хохлам? Европа и Америка своё оружие испытывают...«Можем сбивать са...
  • Сергей
    ПОВЕРЮ КОГДА ЧТО-НИБУДЬ СОБЬЮТ.....«Можем сбивать са...
  • Марк
    не дописали текст.Башар Асад сделал...

🇺🇦А тем временем на Украине сотрудники ТЦК наращивают темпы могилизации мужского населения⚰️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Могилизация.

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