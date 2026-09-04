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Царьград

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ООН поддержит более точную карту Equal Earth 4 сентября

ООН поддержит более точную карту Equal Earth 4 сентября

4 сентября Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию в поддержку карты Equal Earth. Эта проекция точнее отображает территории Африки и других стран, чем карта Меркатора.

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