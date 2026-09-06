В ДР Конго десятки врачей пострадали от нападений жителей из-за Эболы

Не менее 45 сотрудников гуманитарных организаций, включая Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, пострадали на востоке ДР Конго при нападениях местных жителей.
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