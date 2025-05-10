Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как наш «Руссо-Балт» приехал первым на финиш «Ралли Монте-Карло»

Как наш «Руссо-Балт» приехал первым на финиш «Ралли Монте-Карло»

31 декабря 1911 года, когда все обычные люди готовились выпить бокал шампанского в честь Нового года, двое отчаянных мужчин на Московской заставе Санкт-Петербурга готовились отправиться в невероятное путешествие.

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