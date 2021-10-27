Мировое обозрение

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Автор книги "Как заключать сделки" м-р Трамп сейчас пишет книгу "Как курочитиь сделки конкурентов" на опыте блокировк...Трамп раскритиков...
  • Александр Самбур
    пиздят что дышат! бойцы и присели заранее и разбежались после взрыва не раненые и не контуженые"Дорого заплатят"...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    опять - двойная порция одного и того же текста...(((Аналитик Ли спрог...

В ДНР два населенных пункта были обесточены из-за обстрела со стороны украинских силовиков

В ДНР два населенных пункта были обесточены из-за обстрела со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Два настенных пункта в Тельмановском районе обесточены из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится в сообщении на официальном канале районной администрации в Telegram.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх