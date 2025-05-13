Почему победил Рим, а не его соседи? Как город-пастух превратился в имперского хищника

До того, как Рим стал столицей мира, его окружали более могущественные соперники. Но пока этруски строили храмы, самниты сражались друг с другом, а греки праздновали Пифийские игры, римляне строили свою империю, используя чужие кирпичи.
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