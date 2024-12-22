«Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года

Alex Nемо

Вышлют тысячи это ну не так чтобы прекрасно, но неплохо. Меня больше интересует вопрос: а сколько за это время им подобных ввезут в РФ? Самое поганое что с каждым годом это будут всё более озверевшие и тренированные ваххабиты. И ну очень скоро все увидят на улицах РФ ваххабитов ИГИЛ-овской тренировки и выучки... Лишь бы поздно не стало, ибо тогда будет реально большая кровь, в основном русская, литься по улицам реками.