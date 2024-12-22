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«Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года

«Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года

NEWS.ru «Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года Автор: Дмитрий Горин В четверг, 19 декабря, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Alex Nемо
Вышлют тысячи это ну не так чтобы прекрасно, но неплохо. Меня больше интересует вопрос: а сколько за это время им подобных ввезут в РФ? Самое поганое что с каждым годом это будут всё более озверевшие и тренированные ваххабиты. И ну очень скоро все увидят на улицах РФ ваххабитов ИГИЛ-овской тренировки и выучки... Лишь бы поздно не стало, ибо тогда будет реально большая кровь, в основном русская, литься по улицам реками.
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6 час.
Вячеслав Дегтярев
идиот..........🖕😎
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6 час.
Андрей Тихонов
Начинать вышвыривать нужно из госдуры и правительства....
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4 час.

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