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Минобороны: Российская армия поразила склады боеприпасов ВСУ в Киевской области

Минобороны: Российская армия поразила склады боеприпасов ВСУ в Киевской области

"Уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", - говорится в отчете. Согласно информации оборонного ведомства, ВС России поразили склады с боевыми припасами Вооруженных сил Украины неподалеку от Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области.

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