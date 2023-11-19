Минобороны: Российская армия поразила склады боеприпасов ВСУ в Киевской области

"Уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", - говорится в отчете. Согласно информации оборонного ведомства, ВС России поразили склады с боевыми припасами Вооруженных сил Украины неподалеку от Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области.