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Жену шефа Ивлева расстроил отдых в Катаре

Жену шефа Ивлева расстроил отдых в Катаре

Константин Ивлев с женой и детьми отдохнул в экзотической стране на майских праздниках. Вместо популярных туристических направлений, таких как Мальдивы и Арабские Эмираты, супруги предпочли провести отпуск в Катаре.

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