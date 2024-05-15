Жену шефа Ивлева расстроил отдых в Катаре

Константин Ивлев с женой и детьми отдохнул в экзотической стране на майских праздниках. Вместо популярных туристических направлений, таких как Мальдивы и Арабские Эмираты, супруги предпочли провести отпуск в Катаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии