70% Of Swedes With Non-European Background Supported The Left In Narrow National Election Victory Via Remix News, For years, the right across the West has noted that mass immigration has been a boon for left-wing parties, which are essentially importing a new voting base.
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