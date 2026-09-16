Zero Hedge
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Zero Hedge

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70% Of Swedes With Non-European Background Supported The Left In Narrow National Election Victory

70% Of Swedes With Non-European Background Supported The Left In Narrow National Election Victory

70% Of Swedes With Non-European Background Supported The Left In Narrow National Election Victory Via Remix News, For years, the right across the West has noted that mass immigration has been a boon for left-wing parties, which are essentially importing a new voting base.

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