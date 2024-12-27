Эндокринолог: за новогоднюю ночь можно набрать до 1 килограмма жира

Все из-за переедания! 123RF/legion-media.ruМногие люди переедают в праздничную ночь — в результате можно набрать 0,5-1 килограмма жировой ткани, говорит Юлия Атаманова, диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им.
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