Эндокринолог: за новогоднюю ночь можно набрать до 1 килограмма жира

Все из-за переедания! 123RF/legion-media.ruМногие люди переедают в праздничную ночь — в результате можно набрать 0,5-1 килограмма жировой ткани, говорит Юлия Атаманова, диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им.