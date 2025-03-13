Над Россией за ночь уничтожено 77 украинских беспилотников

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.С 20:00 12 марта до 06:36 13 марта по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии