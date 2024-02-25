Продюсер Tekken 8 выразил соболезнования и помог игроку сохранить “призрак” ум...

Продюсер Tekken 8 выразил соболезнования и помог игроку сохранить “призрак” умершего братаОб этой истории стало известно после того, как игрок поделился на Reddit печальной новостью о неожиданной кончине своего брата: оба брата очень любили Tekken 8, усердно тренировались в игре и даже собирались вместе ходить на… источник.