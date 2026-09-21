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"Похоже на пытку": алтайский легкоатлет Шубенков продолжает борьбу в шоу "Титаны"

"Похоже на пытку": алтайский легкоатлет Шубенков продолжает борьбу в шоу "Титаны"

Легкоатлет из Барнаула Сергей Шубенков продолжает участие в шоу "Титаны" (16+) на телеканале ТНТ. Во втором выпуске участников ждало испытание, которое они окрестили "пыткой", сообщает "КП-Барнаул".

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