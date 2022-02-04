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Турция заверяет, что новые соглашения с Украиной не направлены против России

Турция заверяет, что новые соглашения с Украиной не направлены против России

Годовая инфляция в Турции достигла почти 50%; Эрдоган ожидает Путина после олимпиады в Пекине; Армения и Турция впервые с 2019 возобновили авиасообщение; Анкара останется привержена Конвенции Монтрё.

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