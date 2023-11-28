Разработчик «Новичка»: отравление жены Буданова может повлечь провокации

РИАМО - 28 ноя. Медики имеют все средства для лечения жены главы ГУР минобороны Украины Марианны Будановой после ее отравления тяжелыми металлами, заявил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии