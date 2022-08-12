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Что не так с идеей «железного занавеса» для россиян

Что не так с идеей «железного занавеса» для россиян

В мире крепнет и ширится резонанс по поводу неоднократно высказанной официальным Киевом и горячо поддержанной некоторыми особо ретивыми его «союзниками» в Европе идеи о полном закрытии въезда в «цивилизованные страны» для граждан России.

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